Το μήνυμα του Φάμπρεγας για την Τσέλσι στον τελικό (pics)

Ο Ισπανός νυν χαφ των Μονεγάσκων, μετακόμισε στο Πριγκηπάτο λόγω και του καλού του φίλου, Τιερί Ανρί, όμως, μόλις λίγες μέρες μετά τη μεταγραφή, ο Γάλλος απολύθηκε και επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία της Μονακό ο Ζαρντίμ.

Ο Φάμπρεγας μπορεί να έφυγε από την Τσέλσι τον φετινό χειμώνα, όμως έχει την ομάδα στην καριέρα του και έγραψε στο twitter το πρωί της Κυριακής, ενόψει του τελικού του Λιγκ Καπ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι:

«Πάμε παιδιά, ακόμα ένα τρόπαιο... Πιστεύουμε σ' εσάς, πάρτε τον τίτλο και φέρτε τον μαζί σας»​.

Come on boys, one more trophy! #Believe https://t.co/qS8ukX7Lt5

