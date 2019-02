Ο Μιλιβόγεβιτς έδωσε τη φανέλα του και τεράστια χαρά σε έναν πιτσιρίκο (vid)

Ο πρώην χαφ του Ολυμπιακού και νυν των «αετών», έφτασε στα 20 γκολ στην Premier League από την ημέρα που βρέθηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα και το βράδυ του Σαββάτου πέτυχε το τρίτο από τα τέσσερα τέρματα της ομάδας του στο πέρασμα από το King Power Stadium.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, κατευθύνθηκε στην εξέδρα των φιλοξενούμενων οπαδών της Πάλας κι εκεί έδωσε τη φανέλα του σε έναν πιτσιρικά που γέμισε από χαρά!

This is brilliant from Luka Milivojevic

Football pic.twitter.com/z2J8elRenf

— Goal (@goal) February 23, 2019