Μιλιβόγεβιτς: Ο κορυφαίος σκόρερ της Κρίσταλ Πάλας!

Ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς σκόραρε με ακόμη ένα πέναλτι στη νίκη της Κρίσταλ Πάλας επί της Λέστερ και έφτασε τα 20 γκολ στην Premier League. Ο Σέρβος μέσος έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Αετών τον Φεβρουάριο του 2017 και από τότε κανένας συμπαίκτης του δεν έχει πετύχει περισσότερα τέρματα!

Από τα 20 του γκολ τα 16 έχουν έρθει με πέναλτι, σε έναν τομέα που θεωρείται από τους κορυφαίους του πρωταθλήματος, έχοντας αστοχήσει μόλις σε 2 εκτελέσεις στην Αγγλία.

20 - Since his debut for the club in February 2017, Luka Milivojevic has scored more Premier League goals than any other Crystal Palace player (20). Slot. pic.twitter.com/fvKdvu0wX7

— OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2019