Την Κυριακή (16:05) η Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Λίβερπουλ σε ένα καθοριστικό ντέρμπι και της επιφυλάσσει μία έκπληξη. Οι υπεύθυνοι για το χορτάρι του γηπέδου έριξαν κατά μήκος του πάρα πολλά σκόρδα. Δεν το έκαναν όμως για να ξορκίσουν τον «δαίμονα» Σαλάχ ή τον Φιρμίνο. Πρόκειται για μία τακτική που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια και που έχει στόχο να απομακρύνει τους βλαβερούς για το γρασίδι μύκητες. Απλά φέτος έγινε θέμα με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν και ευκαιρία για χαβαλέ πριν τη μεγάλη μάχη.

Garlic (used as fertiliser) on the Old Trafford turf today. #OldTrafford #MUFC @ManUtd pic.twitter.com/BVFOScqTNw

— Raman Paul (@Raman7Paul) September 4, 2018