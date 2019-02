Ρίγη συγκίνησης για τη φανέλα στη μνήμη του τεράστιου Γκόρντον Μπανκς (vid)

Οι «πότερς» έφτιαξαν ένα τρομερό βίντεο για να παρουσιάσουν τη φανέλα με την οποία σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν να τιμήσουν όπως του αξίζει, τη μνήμη του Γκόρντον Μπανκς που «έφυγε» σε ηλικία 81 ετών πριν από λίγες μέρες...

Ο εκ των μελών της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στον θρίαμβο του '66, ο άνθρωπος που σταμάτησε την απίστευτη κεφαλιά του Πελέ στο Μουντιάλ του '70 και του Λιγκ Καπ με τις Λέστερ και Στόουκ, θα αισθανθεί περήφανος από ψηλά βλέποντας την ιδιαίτερη φανέλα που ετοίμασαν οι «πότερς»...

What our number one will be wearing against Aston Villa tomorrow.

No badge, no sponsor, no name.

Remembering Gordon Banks OBE. pic.twitter.com/Vlg6aDR8f8

— Stoke City FC (@stokecity) February 22, 2019