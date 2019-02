Διάψευση από τον Σαουδάραβα Πρίγκηπα για τη Γιουνάιτεντ

Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Η Sun, το πρωί της Κυριακής κυκλοφόρησε με δημοσίευμα που έκανε λόγο για προσφορά που έφτανε στα 4 δισεκατομμύρια, για δεδομένες διαπραγματεύσεις με τους ανθρώπους του κλαμπ αλλά και για επιθυμία για άμεση κατάληξη στην υπόθεση με χρονοδιάγραμμα μέχρι το καλοκαίρι.

Παρ' όλα αυτά, ο Πρίγκηπας από τη Σαουδική Αραβία, μέσω εκπροσώπου του, ξεκαθάρισε στα social media πως: «Το δημοσίευμα είναι παντελώς αναληθές και οι όποιες κουβέντες πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν χορηγική συμφωνία».

Reports claiming that HRH the Crown Prince Mohammed Bin Salman intends on buying @ManUtd are completely false. Manchester United held a meeting with @PIFSaudi to discuss sponsorship opportunity . No deal has been materialized.

— تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) February 17, 2019