Ο Στέρλινγκ συνάντησε τον μικρό που μίλησε για το bullying στο σχολείο (pic)

Ρόμα - Μπολόνια με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Ο Άγγλος επιθετικός, είχε στείλει γράμμα πριν από λίγο καιρό στον νεαρό που απέκτησε τόλμη βλέποντας το πρότυπό του να μιλάει ανοιχτά για τη ρατσιστική επίθεση που είχε δεχθεί στο «Στάμφορντ Μπριτζ» αλλά και την κατά καιρούς διαφορετική αντιμετώπιση από τον βρετανικό Τύπο.

«Να θυμάσαι να βρίσκεις δύναμη και να είσαι περήφανος γι' αυτό που είσαι. Μην τους αφήνεις να σου στερούν το θάρρος. Είσαι δυνατός και γενναίος. Συνέχισε να είσαι αυτό που είσαι μικρέ. Και θυμήσου, το να μιλάς ανοιχτά δεν είναι εύκολο, αλλά τίποτα που είναι εύκολο δεν άλλαξε ποτέ κάτι...» του είχε γράψει τότε ο Στέρλινγκ.

Τώρα που τον συνάντησε από κοντά στο πρόσφατο ματς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Νιούπορτ Κάουντι, ο ποδοσφαιριστής έβαλε την κοινή τους φωτογραφία στα social media με το μήνυμα:

«Ήταν και για μένα ευχάριστη και πολύ ζεστή η συνάντησή μας, Ίθαν. Να είσαι περήφανος γι' αυτό που είσαι και πάντα να βρίσκεις τη δύναμη να μιλάς!».

It was probably as heartwarming for me as it was for you to finally meet up, Ethan. Again, always be proud of who you are, and never stay silent. #SpeakUp #youthsarethefuture pic.twitter.com/V8VXxtL8Ge

— Raheem Sterling (@sterling7) February 18, 2019