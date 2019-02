Ο 38χρονος Άσλεϊ Κόουλ πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Κύπελλο, 18 χρόνια μετά το ντεμπούτο του! (vid)

Έχοντας μετρήσει 6.616 ημέρες από την πρώτη του εμφάνιση στην αρχαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, όταν τον Ιανουάριο του 2001 έκανε ντεμπούτο στο FA Cup με τη φανέλα της Άρσεναλ σε ματς κόντρα στην Καρλάιλ, ο Άσλεϊ Κόουλ βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα στην καριέρα του σε ματς του Κυπέλλου!

Στην ηλικία των 38 ετών κι έχοντας επιστρέψει στο αγγλικό ποδόσφαιρο έπειτα από περιπλάνηση σε Ιταλία και ΗΠΑ τα τελευταία 4,5 χρόνια, ο Άγγλος μπακ μείωσε στο τελικό 2-1 για τη Ντέρμπι Κάουντι στο παιχνίδι απέναντι στη Μπράιτον, δίχως όμως να έχει αντίκρισμα το γκολ του.

Το θέμα είναι πως επρόκειτο για την πρώτη φορά ever που ο Άσλεϊ Κόουλ βρήκε δίχτυα σε ματς του Κυπέλλου Αγγλίας, παρά το γεγονός πως έπαιξε για πρώτη φορά στο τουρνουά πριν από 18 χρόνια, έχει μετρήσει εφτά κατακτήσεις και είναι record-man με 8 παρουσίες σε τελικούς της διοργάνωσης στη μεταπολεμική εποχή.

Μάλιστα, από την τελευταία του συμμετοχή στο FA Cup, τον Ιανουάριο του 2014, πέρασαν 1847 ημέρες μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου, 16 Φλεβάρη του 2019, στο Amex...

Still got it, @TheRealAC3!

Back in England after a spell in the US, the #ThreeLions centurion was on the scoresheet in the @EmiratesFACup today.pic.twitter.com/ivJwj9lWfr

— England (@England) February 16, 2019