Απίστευτη στιγμή με Γκουαρδιόλα: «Χαίρομαι που σε γνωρίζω, είσαι ιδιοφυΐα» (vid)

Ο Μάικλ Φλιν, έσφιξε σφιχτά το χέρι του Καταλανού προπονητή των «πολιτών» όταν τον συνάντησε στ' αποδυτήρια του Rodney Parade, όπου η Σίτι πέρασε με το τελικό 4-1 για να προκριθεί στην επόμενη φάση του FA Cup.

«Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω, είσαι μια ιδιοφυΐα» είπε ο Φλιν, με τον Πεπ να τον σέβεται και να χαίρεται για τη γνωριμία...

"It's a pleasure to see you, you're an absolute genius."

Total respect as Newport manager Mike Flynn meets Pep Guardiola in the tunnel pic.twitter.com/5DLm6gvb7J

