Η ευτυχία του μικρού που μετά από πέντε επεμβάσεις στην καρδιά θα δει το Νιούπορτ Κάουντι - Μαν. Σίτι! (vid)

Οι γονείς του, αποφάσισαν να του κάνουν ένα τρομερό δώρο και το χαμόγελο του μικρού, μαρτυρά πως η έκπληξη ήταν... ό,τι έπρεπε για τον μαχητή της ζωής.

Ο 8χρονος υποστηρικτής της Νιούπορτ, έχει περάσει τρομερές δυσκολίες, έχει βγει νικητής από πέντε επεμβάσεις στην καρδιά και είναι ευτυχισμένος που το βράδυ του Σαββάτου θα βρεθεί στο Rodney Parade για το ιστορικό ματς της ομάδας του...

This is the moment eight-year-old Deacon Hamilton, who lives with epilepsy and has had five heart operations, finds out he has a ticket to @NewportCounty's #FACup clash with @ManCity - and it's all thanks to his local community https://t.co/B2131EOiKu pic.twitter.com/YvgElhdbu4

— ITV Wales News (@ITVWales) February 14, 2019