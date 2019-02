Η ημέρα των ερωτευμένων είναι η σημερινή και η Άρσεναλ βρήκε έναν μοναδικό τρόπο για να τη συνδέσει με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο.

Ανάρτησε ένα βίντεο από ένα παθιασμένο τάκλιν του Έλληνα στόπερ και έγραψε: «Τη σημερινή μέρα του Αγίου Βαλεντίνου βρείτε κάποιον που να σας αγαπάει όπως αυτό το παιδί την άμυνα».

This #ValentinesDay, find yourself someone who loves you the way this guy loves defending pic.twitter.com/y1ss3aeTIb

— Arsenal FC (@Arsenal) 14 Φεβρουαρίου 2019