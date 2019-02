Το τρομερό γράμμα του Μπανκς με τις συμβουλές σε έναν νέο τερματοφύλακα (pic)

Ο Λι Μάρλοου από την εφημερίδα Leicester Mercury με αφορμή τον θάνατο του Μπανκς αποκάλυψε ένα γράμμα που του είχε αφήσει ο μεγάλος Άγγλος τερματοφύλακας.

Σε αυτό το γράμμα που είχε αφήσει ο Μπανκς για τον γιο του δημοσιογράφου, έδινε συμβουλές για το πως θα μπορούσε να γίνει καλός τερματοφύλακας. Το γράμμα προς τον μικρό Λούκας είναι συγκλονιστικό:

«Γεια σου Λούκας, ο πατέρας σου, μου είπε ότι θέλεις να γίνεις τερματοφύλακας. Χρειαζόμαστε, πάντα, καλούς τερματοφύλακες. Πρώτα από όλα, πρέπει να εργασθείς σκληρά. Το να είσαι τερματοφύλακας δεν είναι εύκολο. Όσο πιο πολύ παίζεις, τόσο περισσότερο τα μάτια σου θα βελτιωθούν στην ανίχνευση και τον εντοπισμό των γωνιών. Θα αρχίσεις να γνωρίζεις εκ των προτέρων από πού θα περάσει η μπάλα. Αυτό ονομάζεται πρόβλεψη. Και οι μεγάλοι τερματοφύλακες, έχουν καλή πρόβλεψη. Τα μάτια ακολουθούν την κατεύθυνση της μπάλας, τον τρόπο με τον οποίο φτάνει στον αέρα. Και στέλνουν μηνύματα στον εγκέφαλό και στην συνέχεια στα χέρια. Να συνεχίσεις να προπονείσαι και διαρκώς θα γίνεσαι καλύτερος.

Πρέπει πάντοτε, να γνωρίζεις που βρίσκεσαι σε σχέση με την εστία σου. Να περιορίζεις τις κάτω γωνίες και να κάνεις όσο πιο δύσκολο γίνεται, στον επιτιθέμενο, να σκοράρει. Να παίζεις με μία μικρότερη μπάλα. Κι΄ αυτό γιατί εάν συνηθίζεις να ελέγχεις μία μικρότερη μπάλα, θα είναι πιο εύκολο να παίζεις με μία μεγαλύτερη. Να παίζεις παιχνίδια, όπως το πινγκ πονγκ, που θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις και να εξελίξεις τα αντανακλαστικά σου, αλλά και να συντονίζεις καλύτερα τα χέρια με τα μάτια σου.

Να πετάς ένα μπαλάκι του τένις στον τοίχο και να προσπαθείς να το πιάνεις στην επιστροφή του. Και φυσικά, να είσαι γενναίος. Γιατί για να κάνεις μία έξοδο ή να βουτήξεις στα πόδια του επιτιθέμενου, απαιτείται γενναιότητα. Και να αντιμετωπίζεις με γενναιότητα την ήττα ή το λάθος. Ολοι κάνουμε λάθη. Εγώ έκανα πολλά, αλλά ποτέ δεν άφησα κανέναν να καταλάβει ότι με επηρέασε. Καλή τύχη Λούκας».

I interviewed Gordon Banks when I was at the Mercury.

I told him my lad played in goal.

I didn’t put his response in the story but it was so lovely I transcribed it and gave it to my son.

It’s still on his bedroom wall today.

God bless you, Gordon Banks x pic.twitter.com/ItGZmqQwTQ

— Lee Marlow (@LM_Marlow) 12 Φεβρουαρίου 2019