Πέναλτι – ανέκδοτο εις βάρος της Νότιγχαμ Φόρεστ, κατάλαβε το λάθος ο διαιτητής! (vid)

Ο Ντουάιτ Γκέιλ, δίχως χώρο για να κινηθεί και έχοντας περικυκλωθεί στην αντίπαλη περιοχή, βούτηξε βλέποντας αντίπαλό του ν' απλώνει το πόδι, όμως, δεν υφίσταται ούτε ίχνος ανατροπής στη φάση...

Ο ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα, ο Τζέι Ροντρίγκες σκόραρε, διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και λίγο αργότερα, ο διαιτητής, Λι Μέισον, παραδέχθηκε το λάθος του μιλώντας στον κόουτς της Νότιγχαμ Φόρεστ, Μάρτιν Ο'Νιλ...

Η φάση του πέναλτι στο 0:27 του βίντεο:

Both WBA goals in our 2-2 draw against Forest last night!#westbrom #wba #nottinghamforest pic.twitter.com/eq894qNwtF

— WBA Latest (@wbalatest) February 13, 2019