Ο Σάρι δεν χαιρέτησε τον Γκουαρδιόλα και ο Τζόλα εξήγησε στον Πεπ... (vid)

Ο κόουτς της Μάντσεστερ Σίτι με όλη την καλή και ευγενική διάθεση πλησίασε τον Ιταλό, μόνο που ο τελευταίος απλά συνέχισε την πορεία του και κατευθύνθηκε προς τ' αποδυτήρια.

Η έκφραση του προσώπου του Γκουαρδιόλα φανέρωνε την ενόχληση και την απορία του, όμως κοντά του βρέθηκε αμέσως ο Τζόλα που εξήγησε στον Καταλανό ότι δεν τον είχε δει ο Σάρι, κάτι που τόνισε ο Πεπ και στη συνέντευξη Τύπου δίχως να δώσει συνέχεια...

FROSTY! Maurizio Sarri wasn’t for shaking Pep Guardiola’s hand after that defeat pic.twitter.com/Ozh1CAHf3a

— Soccer AM (@SoccerAM) February 10, 2019