Ο Ζούμα όρμηξε στον διαιτητή και αποβλήθηκε μετά το τέλος του αγώνα (vid)

Ο Γάλλος αμυντικός των «ζαχαρωτών» δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του μετά τη νίκη (1-0) της Γουότφορντ στο ματς του Σαββάτου κι αφού είχε λήξει το παιχνίδι κατευθύνθηκε με άγριες διαθέσεις προς το μέρος του διαιτητή.

Αφού το έφτασε σε απόσταση αναπνοής, του ζήτησε τα ρέστα για φάσεις στις οποίες ο αμυντικός της Έβερτον θεώρησε πως είχε αδικηθεί η ομάδα του και ο ρέφερι δεν δίστασε να του βγάλει εκείνη τη στιγμή τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και να τον αποβάλει.

.@Everton's day just goes from bad to worse...

After another @premierleague defeat away at @WatfordFC, Kurt Zouma was sent-off after the full-time whistle as he squared up to referee Lee Probert.

Here's what Marco Silva had to say: https://t.co/1E0idsAVRG pic.twitter.com/FNIso39eGD

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 9, 2019