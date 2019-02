Έπαιζε... δίχως αντίπαλο για το βραβείο του μήνα ο Σόλσκιερ! (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Ο Νορβηγός κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μέσα στον πρώτο μήνα του 2019 οδήγησε τους «κόκκινους διαβόλους» σε νίκη (2-0) επί της Νιούκαστλ, πολύ σημαντικό «διπλό» απέναντι στην Τότεναμ (1-0), επικράτηση (2-1) κόντρα στη Μπράιτον, ενώ, σώθηκε και ο βαθμός στα τελευταία λεπτά με το τελικό 2-2 στο εντός έδρας ματς με τη Μπέρνλι.

Another W for Ole Gunnar Solskjaer

Your @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/8Joh22m6tI

— Premier League (@premierleague) February 8, 2019