Γουόρνοκ: «Αυτά θα θυμάμαι από τον Σάλα...» (vid)

Ο κόουτς των «bluebirds» είχε επηρεαστεί τρομερά από την υπόθεση γιατί είχε συναντήσει από κοντά τον Αργεντινό επιθετικό λίγο καιρό πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του παίκτη στον ουαλικό σύλλογο, ωστόσο, δεν κατάφεραν να συνεργαστούν ποτέ με τον τραγικό επίλογο της ζωής του 28χρονου άσου...

«Αν και όλοι είχαμε πλέον αρχίσει να το σκεφτόμαστε και να προσπαθούμε να το αποδεχθούμε, πάλι είναι διαφορετικό όταν είναι ανακοινώσιμο... Χτύπησε το τηλέφωνό μου τα ξημερώματα και μου το είπαν...

Πιστεύω ότι ο Σάλα ήταν ένας ποδοσφαιριστής... στυλ Γουόρνοκ. Ένας παίκτης που θα κατάφερνε να βάλει 10-15 γκολ στη σεζόν, αλλά ήταν και σπουδαίο παιδί. Αυτό θα έχω να θυμάμαι από εκείνον... Αλλά και τα ρούχα του, είχε έρθει με κάποια στυλάτα...» είπε ο Γουόρνοκ το μεσημέρι της Παρασκευής.

Δείτε το βίντεο:

Neil Warnock pays tribute to Emiliano Sala calling him the perfect 'Warnock player' pic.twitter.com/b0RiEZfhpS

— Football Daily (@footballdaily) February 8, 2019