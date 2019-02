Το... πιο αργό passing game που έχει παρουσιάσει ποτέ η Σίτι! (vid)

Ρεάλ Μπέτις - Βαλένθια με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Πέντε από τους παίκτες που θα βρίσκονταν στον πάγκο στο ματς του «Γκούντισον Παρκ» που ολοκληρώθηκε με το τελικό 2-0 υπέρ των «πολιτών» και επανέφερε την αρμάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα στην κορυφή της βαθμολογίας, δεν είχαν... καμία όρεξη.

Η άσκηση πιθανότατα θα ήταν το γνωστό «κορόιδο» για να κυνηγάει ένας τη μπάλα και οι υπόλοιποι να τη δίνουν με τη μια ώστε να υπάρχει ένταση και ταχύτητα, ωστόσο, έγραψαν... ιστορία, αφού αυτό πρέπει να ήταν το πιο αργό passing game στην ιστορία της παρουσίας του Πεπ στην ομάδα!

The speed of City’s passing is frightening... pic.twitter.com/S82H7rMm5k

— Jonathan Smith (@jonnysmiffy) February 6, 2019