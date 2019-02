Ο Μίλνερ τα... πήρε με ερώτηση δημοσιογράφου και παράτησε τη συνέντευξη (vid)

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Η Λίβερπουλ άφησε βαθμούς και είδε τη διαφορά από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι να μειώνεται. Μετά το τέλος του αγώνα, δημοσιογράφος ρώτησε τον Μίλνερ για το αν αισθάνεται ανήσυχος, με τον ίδιο να παρεξηγείται, να απαντάει ένα ξερό «Όχι, είμαι χαρούμενος ευχαριστώ» και να φεύγει!

Well... That's one way to leave an interview James Milner pic.twitter.com/jYo8qRdYWt

— ESPN UK (@ESPNUK) 5 Φεβρουαρίου 2019