Πήρε την πρόκριση και... έτρεξε στο μαιευτήριο να βρει τη γυναίκα του! (vid)

Η Νιούπορτ έκανε μεγάλη έκπληξη το βράδυ της Τρίτης απέναντι στη Μίντλεσμπρο επικρατώντας με το τελικό 2-0, για να βρεθεί πλέον στην επόμενη φάση της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, όπου θ' αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι!

Ο πορτιέρε της ομάδας, Τζο Ντέι, με το σφύριγμα της λήξης, ζήτησε άδεια από τον προπονητή του κι έφυγε τρέχοντας, αφού είχε ειδοποιηθεί πως η σύζυγός του είχε μπει πλέον στο μαιευτήριο για να φέρει στη ζωή τα δίδυμα που περίμεναν!

@NewportCounty goalkeeper Joe Day's wife has been close to giving birth to twins for days.

Tonight, she went into labour during The Exiles' 2-0 win over @Boro.

At the FT whistle, Joe raced straight down the tunnel to be with his wife.

Good luck Joe and family! pic.twitter.com/w46gD2GjoM

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 5, 2019