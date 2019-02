Κλοπ: «Μακάρι η Γουέστ Χαμ να μπορούσε να παίξει έτσι με όλες τις ομάδες»! (vid)

Επιστροφή χρημάτων* στο Μαρσέιγ - Μπορντό και σούπερ αποδόσεις στη Ligue 1 από τη Vistabet.gr. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Κλοπ, αφού είχε έναν σύντομο αλλά έντονο διάλογο με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι στην ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Δευτέρας κι αφού εξέφρασε και τα παράπονά του στο τρίο των διαιτητών, άκουσε στη συνέντευξη Τύπου να του αναφέρουν τις δηλώσεις του Μαρκ Νομπλ που είπε πως η Γουέστ Χαμ προκάλεσε φόβο στη Λίβερπουλ και απάντησε επί του θέματος:

«Δεν τον γνωρίζω προσωπικά τον ποδοσφαιριστή αλλά πως γίνεται να μιλάει για την ομάδα μου. Δεν μας τρόμαξαν, αλλά πραγματικά μακάρι να έβλεπαν οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ την ομάδα τους να παίζει έτσι απέναντι σε όλους, όχι μονάχα με εμάς. Ήταν ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι για εμάς και η ισοπαλία ήταν μάλλον το δίκαιο αποτέλεσμα. Το δικό μας γκολ ήταν οφσάιντ. Η Γουέστ Χαμ έχει ποιότητα, οπότε απορώ γιατί δεν παίρνει αποτελέσματα και από τα υπόλοιπα παιχνίδια...».

Ερωτηθείς για το θέμα της πίεσης κι αν αυτό έχει επηρεάσει τις επιδόσεις της ομάδας του σε αυτό το κρίσιμο σημείο, με τη Μάντσεστερ Σίτι να μειώνει την απόσταση από την κορυφή, ο Κλοπ ξεκαθάρισε πως: «Εγώ δεν βλέπω καμία πίεση...».

Mark Noble says that West Ham 'scared' Liverpool, and it didn't take long for Jurgen Klopp to respond... pic.twitter.com/jCVy86odfs

