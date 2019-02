ΜVP για τον Ιανουάριο ο Σαλάχ!

Ο 26χρονος Αιγύπτιος συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις κι έχει μεγάλο μερίδιο στην πορεία των Κόκκινων στην Premier League. O Σαλάχ με τρία γκολ σε τέσσερα παιχνίδια διατήρησε τη Λίβερπουλ στην κορυφή και παράλληλα αναδείχθηκε MVP για τον Ιανουάριο! Αλλωστε, με τα τέρματά του έδωσε νίκης με Μπράιτον και Κρίσταλ Πάλας. Ο Σαλάχ που είναι πρώτος σκόρερ στην Premier League με 16 γκολ άφησε πίσω του Ντε Χέα και Πογκμπά!

.@MoSalah has won the @PFA Player of the Month award for January.

Congratulations, Mo! #PFAFansAward

— Liverpool FC (@LFC) February 4, 2019