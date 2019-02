Ο Ομπαμεγιάνγκ μιλάει για το στυλάτο ντύσιμο και γελάει με τα ρούχα του Ρέντναπ! (vid)

Καινούρια φρουτάκια στο καζίνο! Το αγαπημένο «Eye of Hathor» έφτασε στη Vistabet.gr!

Ο φορ της Άρσεναλ, στο περιθώριο συνέντευξης που παραχώρησε στον άλλοτε άσο της Λίβερπουλ και νυν τηλεσχολιαστή του SkySports, αναφέρθηκε και στα ρούχα που επιλέγει να φορέσει και το πολύ ιδιαίτερο στυλ του.

«Κάθε πρωί ανοίγω τη ντουλάπα μου και πραγματικά είναι εφιάλτης αυτό που πρέπει να σκεφτώ και να διαλέξω τι να βάλω, όμως, κάθε φορά θα καταλήξω με κάτι που θα είναι αρκετά φανταχτερό» είπε ο Ομπαμεγιάνγκ, που όταν αργότερα είδε τι φορούσε ο Τζέιμι Ρέντναπ στη δική του εποχή και κυρίως το λευκό κοστούμι για τη συμμετοχή στον τελικό Κυπέλλου, γελούσε!

Aubameyang and Jamie Redknapp comparing fashion.

Nothing will beat that infamous cream FA Cup suit pic.twitter.com/7gV6CcRpqq

— Soccer AM (@SoccerAM) February 4, 2019