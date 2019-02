Κλωτσάει μπάλα από την επόμενη εβδομάδα ο Κέιν! (vid)

Γουέστ Χαμ - Λίβερπουλ με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Ο Κέιν, επρόκειτο να μείνει εκτός δράσης μέχρι τον Μάρτιο, παρ' όλα αυτά, η εκγύμναση που κάνει επιλέγοντας τις ΗΠΑ για προπονήσεις σε πολύ πιο ζεστές θερμοκρασίες από αυτές της Αγγλίας, αποφέρουν καρπούς.

Το SkySports τον εντόπισε στην Ατλάντα όπου έγινε και το SuperBowl, με τον στράικερ των «σπιρουνιών» να δηλώνει ότι: «Έκανα προπονήσεις σε ζεστές θερμοκρασίες και αισθάνομαι μια χαρά τον αστράγαλό μου. Από την επόμενη εβδομάδα θ' αρχίσω να προπονούμαι και με μπάλα για να δούμε πως θ' αντιδράσει το πόδι μου. Δεν βάζω χρονοδιάγραμμα στην επιστροφή μου από τον τραυματισμό, όμως αισθάνομαι καλά και μακάρι να συνεχίσει να βελτιώνεται το πόδι μου».

"I have had some warm weather training, it feels great"

Harry Kane, who has jetted to the States for the #SuperBowl, gives an update on his ankle injury.

More: https://t.co/w9RsF5WtwO

February 3, 2019