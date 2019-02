Η Αρσεναλ έχανε 3-1 από την Σίτι εκτός έδρας και ο Ουνάι Εμερι σήκωσε τον Ελληνα σέντερ-μπακ. Ο 21χρονος πέρασε σαν αλλαγή στο ματς στο 78' στη θέση του Μουστάφι, στην πρώτη του φετινή εμφάνιση στην Premier League.

