Μουρίνιο: «Ανήκω στους κορυφαίους, τεράστια επιτυχία μου η 2η θέση με Γιουνάιτεντ»!

Εχει περάσει περίπου ένας μήνας από τότε που ο Ζοσέ Μουρίνιο βρέθηκε άνεργος, μακριά από τον πάγκο του «Ολντ Τράφορντ». Δουλειά ως προπονητής ακόμα δεν έχει, αλλά βρήκε πλουσιοπάροχη ενασχόληση ως σχολιαστής στο «BeΙΝ Sports». Εκεί λοιπόν κλήθηκε να δώσει και την πρώτη συνέντευξή του στη μετά Γιουνάιτεντ εποχή. Και ο Πορτογάλος μπήκε σε λεπτομέρειες για πολλά πράγματα για τα οποία δεν είχε μιλήσει και σίγουρα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον...

Για αρχή, το ποια απ' όλες τις ομάδες που κοουτσάρισε, ήταν η αγαπημένη του: «Οφείλω να πω η Ιντερ. Με αυτήν κατέκτησα τα πάντα και έτσι πρέπει να είμαι αντικειμενικός. Οφείλω να δείξω σεβασμό σε αυτή την ομάδα».

Και εάν δεν ήταν έκπληξη αυτό που είπε για την Ιντερ, αυτό που είπε για τη Γιουνάιτεντ και τη 2η περσινή θέση, αναμφίβολα προκάλεσε εντύπωση: «Μερικές φορές ο κόσμος δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στα παρασκήνια και το πώς αυτό επηρεάζει τα αποτελέσματα. Είναι όμως θεμελιώδες και καθορίζει τα δεδομένα. Εάν σας έλεγα για παράδειγμα ότι μία από από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας μου ήταν το να τερματίσω στη 2η θέση της Premier League με τη Γιουνάιτεντ, θα λέγατε: “Μα είναι τρελός. Κατέκτησε 25 τίτλους και μιλάει για μία 2η θέση ως επιτυχία του στο ποδόσφαιρο;” Το λέω όμως επειδή ξέρω το σι συνέβαινε στα παρασκήνια και τη δυσκολία του εγχειρήματος».

Αναμενόμενο ήταν η κουβέντα να πάει και στον χαρακτηρισμό του αμυντικού προπονητή και τις... κατηγορίες για βαρετό παιχνίδι κι εκείνος έριξε στη συζήτηση το παράδειγμα της δικής του Ρεάλ: «Ενα ψέμα που επαναλαμβάνεται χιλιάδες φορές, δεν πάει να είναι απλά ένα ψέμα που επαναλαμβάνεται. Εγώ έχω να απαντήσω ότι όταν ήμουν στη Ρεάλ, κάναμε τη χρονιά των ρεκόρ και παίξαμε άκρως επιθετική μπάλα».

Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε και για το θέμα του Σαλάχ και την Τσέλσι: «Με κατονομάζουν ως τον άνθρωπο που πούλησε τον Σαλάχ, αλλά ισχύει το εντελώς αντίθετο. Εγώ ήμουν αυτός που τον αγόρασε. Τον μελέτησα όταν ήταν να παίξουμε με τη Βασιλεία και το ερωτεύτηκα εκείνο το παιδί. Ηταν η ομάδα που θέλησε να τον πουλήσει κι όχι εγώ. Εγώ τον αγόρασα».

Δεν θα γινόταν φυσικά να μην αναφερθεί και στο θέμα με την φημολογούμενη απειθαρχία που υπήρξε στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ φέτος και στη συμπεριφορά ορισμένων παικτών του και κυρίως του Πολ Πογκμπά: «Υπάρχει μία συγκεκριμένη δομή σε κάθε club, από τη διοίκηση μέχρι τον προπονητή. Ο προπονητής είναι εκεί για να κοουτσάρει τους παίκτες και όχι για να επαναφέρει την πειθαρχία με οποιοδήποτε κόστος».

