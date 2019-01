Νέο σούπερ deal με Ρόμπερτσον η Λίβερπουλ!

Εντυπωσιακός ο Αντριου Ρόμπερτσον με τη Λίβερπουλ, είναι στους κορυφαίους της σεζόν, έχοντας μεγάλο μερίδιο επιτυχίας στην εξαιρετική πορεία στην Premier League. Η Λίβερπουλ δε ήθελα να χάσει τον 24χρονο μπακ, του πρότεινε νέο πενταετές συμβόλαιο και οι δυο πλευρές το απόγευμα της Πέμπτης υπέγραψαν την επέκταση της συνεργασίας τους. Ο Κλοπ είχε ζητήσει νέα συμβόλαια σε έξι παίκτες, η διοίκηση ανανέωσε με Φιρμίνο, Σαλάχ, Γκομες και Μανέ, Ρόμπερτσον (μέχρι το 2024) και πλέον ακολουθεί ο Αρνολντ.

@andrewrobertso5 has committed his future to the Reds.

— Liverpool FC (@LFC) January 17, 2019