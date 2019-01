Το διαφορετικό #10yearchallenge του Εζίλ για την προστασία του περιβάλλοντος (pic)

Την ώρα που όλοι οι ποδοσφαιριστές αναρτούν τα πρόσωπά τους συγκριτικά με το πως ήταν δέκα χρόνια πριν, ο Μεσούτ Εζίλ προτίμησε να κάνει ένα διαφορετικό #10yearchallenge για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Γερμανός άσος της Άρσεναλ ανάρτησε δύο φωτογραφίες για την κλιματική αλλαγή και τον τρόπο με τον οποίο έχει επιταχυνθεί το λιώσιμο των πάγων στην Ανταρκτική, κάτι που όπως γράφει, θα ήταν το μοναδικό #10yearchallenge που θα έπρεπε να μας προβληματίζει.

Ο Εζίλ είναι γνωστό ότι ενδιαφέρεται ενεργά για το περιβάλλον, έχοντας μαζί με τον Ματιέ Φλαμινί μια εταιρία για την προστασία του.

The only #10YearChallenge we should care about #M1Ö pic.twitter.com/S8hU7gNgZJ

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 17 Ιανουαρίου 2019