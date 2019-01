Αποχαιρέτησε τον Ντεμπελέ η Τότεναμ, πάει Κίνα ο Βέλγος (vid)

Ο Βέλγος χαφ, ένας από τους υποτιμημένους χαφ, αλλά με σημαντική συνεισφορά στην προσπάθεια της ομάδας του Μαουρίσιο Ποτσετίνο για διεκδίκηση του τίτλου τα τελευταία χρόνια και με παρουσία στο χώρο του κέντρου που τον καθιστά έναν από τους πιο ποιοτικούς στη θέση που αγωνίζεται, ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η Guangzhou R&F FC του Πεκίνου είναι η νέα του ομάδα, η οποία και πρόσφερε 12 εκατομμύρια στην Τότεναμ, που βγαίνει τρομερά κερδισμένη από τη στιγμή που ο παίκτης έμενε ελεύθερος το καλοκαίρι!

Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε τη συμφωνία για την πώληση του Ντεμπελέ και τον αποχαιρέτησε με ένα όμορφο βίντεο:

Thank you for the memories, @mousadembele! pic.twitter.com/7ud0Pfekbo

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2019