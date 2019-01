Πιτσιρικάς της Τσέλσι αντιγράφει άψογα το μαγικό γκολ του Τζόλα με τακουνάκι! (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Στο πλαίσιο του... εορτασμού για το τρομερό γκολ που είχε πετύχει σε ματς απέναντι στη Νόριτς ο νυν βοηθός του Μαουρίτσιο Σάρι, πίσω στη 16η Ιανουαρίου του 2002, η ομάδα έφτιαξε το βίντεο με τρεις νεαρούς παίκτες των ακαδημιών να προσπαθούν να τον μιμηθούν.

Ο Φρανκ Λάμπαρντ ανέλαβε να βγάζει τις μπαλιές, με τους Λάμπτεϊ, ΜακΊχραν και Γκίλμουρ να δοκιμάζουν την τύχη τους...

Δείτε το βίντεο:

With help from Frank Lampard last year, three of our academy players attempted to recreate Zola's incredible goal too!

Billy Gilmour, take a bow! pic.twitter.com/YAmOoFnAyh

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 16, 2019