Ο Ζέσους χτυπάει στο δοκάρι και ο Αγουέρο κάνει χαβαλέ στον πάγκο! (vid)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός των «πολιτών» με τα δυο του γκολ κόντρα στους «λύκους», έχει πλέον μετρήσει 7 τέρματα στα τελευταία 130 αγωνιστικά λεπτά στις τρεις πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της Σίτι σε όλες τις διοργανώσεις!

Το βράδυ της Δευτέρας, στην προσπάθειά του να φτάσει σε μια μπαλιά, χτύπησε άτσαλα στο δοκάρι και τη στιγμή που εκείνος χρειαζόταν το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, ο Αγουέρο στον πάγκο έκανε για πλάκα πως ζεσταινόταν για να μπει αμέσως στο ματς...

Gabriel Jesus smashes into the post. Sergio Aguero messes around on the bench... pic.twitter.com/IOfwVUlXnU

— James John (@JamesJohn2427) January 14, 2019