Αποσύρεται ο Τσεχ! (pic & vid)

Ο πολύπειρος τερματοφύλακας, που για πρώτη φορά πάτησε αγγλικό έδαφος πίσω στο 2004 για λογαριασμό της Τσέλσι και αποχώρησε από τους «μπλε» το 2015 για να μετακομίσει... λίγα τετράγωνα και να συνεχίσει την καριέρα του στο «Έμιρεϊτς» και την Άρσεναλ, ανακοίνωσε ότι μόλις ολοκληρωθεί η φετινή ποδοσφαιρική χρονιά, θα βγάλει πλέον τα γάντια...

Στην ηλικία των 36 ετών, όπως δηλώνει στην τοποθέτησή του, αισθάνεται πλέον ότι έχει πετύχει κάθε του στόχο και αυτό που τον εξιτάρει πλέον είναι το κάτι διαφορετικό, έξω από τις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου.

Επιτυχίες έχει γευθεί μονάχα στο Νησί, αφού στο ξεκίνημα της καριέρας του στην Τσεχία δεν είχε καταφέρει κάτι αξιοσημείωτο στις ομάδες που είχε βρεθεί.

Είναι record-man σε clean sheets στην Premier League με 202 παιχνίδια δίχως να παραβιαστεί η εστία του, έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το Golden Glove του κορυφαίου πρωταθλήματος, έχει το ρεκόρ ανέπαφης εστίας σε μια αγωνιστική περίοδο με 24 ματς τη σεζόν 2004-2005 όπου βρισκόταν στην Τσέλσι, ενώ συνολικά έχει μετρήσει 14 τρόπαια.

Είναι τέσσερις φορές Πρωταθλητής Αγγλίας (όλες με την Τσέλσι φυσικά), έχει πέντε Κύπελλα, τρία Λιγκ Καπ, τέσσερα Community Shield, ενώ ξεχωρίζει απ' όλα τα επιτεύγματά του, το Champions League και το Europa League του 2012 και του 2013 με τους «μπλε» του Λονδίνου.

Αξίζει να σημειωθεί πως είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του Euro 2002, στο ηλικιακό τμήμα κ-21...

«Η τρέχουσα, είναι η 20η μου σεζόν ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και έχουν περάσει 20 χρόνια από την εποχή που υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο. Αισθάνομαι πως είναι η σωστή στιγμή να ανακοινώσω ότι θ' αποσυρθώ στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου. Έχοντας παίξει 15 χρονιές στην Premier League και έχοντας κερδίσει κάθε τρόπαιο που έχω διεκδικήσει, αισθάνομαι ότι έχω πετύχει τα πάντα απ' όσα είχα στοχεύσει. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά για την Άρσεναλ και μακάρι να κατακτήσουμε κάποιο τρόπαιο φέτος. Ανυπομονώ να δω τι μου επιφυλάσσει η ζωή μακριά από τον αγωνιστικό χώρο...» ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Petr Cech announces that he will retire at the end of the 2018/19 #PL season.

A legend between the sticks. pic.twitter.com/ZECGFL9l1W

— Premier League (@premierleague) January 15, 2019