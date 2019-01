Νέα «βουτιά» του Στέρλινγκ και πέναλτι (vid)

Ο Άγγλος επιθετικός στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης της Δευτέρας στο «Etihad», σωριάστηκε στη μικρή περιοχή δίχως να του έχει γίνει κάποιο δυνατό μαρκάρισμα.

Παρ' όλα αυτά, ο διαιτητής της αναμέτρησης έκρινε λανθασμένα και έδειξε την άσπρη βούλα από την οποία ο Γκάμπριελ Ζέσους σκόραρε για δεύτερη φορά στο ματς (τελικό σκορ 3-0), με τον Στέρλινγκ να δέχεται και πάλι τα «πυρά» των αντίπαλων οπαδών στα social media.

What a dive by sterling

Yo City Fans where are you ?

pic.twitter.com/c8IFYIujCS

— Danny (@DWLFC94) January 14, 2019