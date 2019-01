Τάκλιν στον αστράγαλο του Μπερνάρντο Σίλβα και αποβολή για Μπολί (vid)

Από το 20' η Γουλβς βρέθηκε να παλεύει στο Μάντσεστερ με παίκτη λιγότερο. Ο Μπολί έδειξε υπέρμετρο ενθουσιασμό στο τάκλιν του και μετά την μπάλα, «ξήλωσε» και τον αστράγαλο του Μπερνάρντο Σίλβα. Ετσι ο Μπολί έγινε ο πρώτος που αποβάλλεται στο «Ετιχαντ» από τον Μανέ (Σεπτέμβριος 2017).

My god! When are players going to learn that is not a fair tackle.. Thx for the help, wolves... #PremierLeague #LFC #ManchesterCity #MCIWOL #Wolves #redcard #boly pic.twitter.com/5qTtE5pzr1

— Saakhi Navas (@saakhinavas) January 14, 2019