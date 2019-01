Μεγάλη ζημιά με Κέιν στην Τότεναμ (vid)

Ο Κέιν ήταν ένας από αυτούς που όσο κι αν προσπάθησαν για τα «σπιρούνια», το απόγευμα της Κυριακής, έπεσαν πάνω στον τοίχο με το όνομα Νταβίντ Ντε Χέα.

Όσο κι αν έψαξε κι εκείνος το γκολ με το οποίο θα μπορούσε να δώσει κάτι στην Τότεναμ και ν' αποφευχθεί η ήττα, όχι μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά αποκόμισε και πρόβλημα τραυματισμού που φαίνεται αρκετά σοβαρό.

Στη λήξη της αναμέτρησης του «Γουέμπλεϊ», ο Κέιν δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει και αυτό είναι ό,τι χειρότερο τη δεδομένη χρονική στιγμή για τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος ξέρει πως θα χάσει για κάποιο διάστημα και τον Σον λόγω της συμμετοχής του στο Asian Cup.

"It is worrying because we are going to lose Son to the Asian Cup, and if Harry Kane suffers some issue it is going to be a massive problem."

