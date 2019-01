Με τα χέρια στο κεφάλι, δείχνοντάς του ότι ακόμα δεν μπορούσε να πιστέψει όσα είχε δει από εκείνον στην εστία των «κόκκινων διαβόλων», ο Χουάν Μάτα έκανε τον Ντε Χέα να καταλάβει λίγο περισσότερο εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς είχε πετύχει, διατηρώντας την εστία του ανέπαφη για να κάνει η ομάδα του Σόλσκιερ το 6x6 από τη μέρα που έφυγε ο Μουρίνιο!

This is how every United fan feels about De Gea right now #MUFC

pic.twitter.com/7E5ZV8czZC

— Man United (@DeleFootball) January 13, 2019