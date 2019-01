Οπαδός της Λιντς κάνει πλάκα στους φίλους της Ντέρμπι με τα... κιάλια της κατασκοπείας (pic & vid)

Η Λιντς είχε στείλει κατάσκοπο για να παρακολουθήσει προπόνηση της Ντέρμπι κατόπιν εντολής του Μπιέλσα, κάτι που παραδέχθηκε και ο ίδιος.

Έτσι, ένας οπαδός της Λιντς με τρελό χιούμορ πήγε στο Έλαντ Ρόουντ με κιάλια και παρατηρούσε τους οπαδούς της Ντέρμπι για να... σπάσει πλάκα!

WE’RE LEEDS UNITED WE’LL SPY WHERE WE WANT pic.twitter.com/n9aMZ2CzHd

— Becka (@BeckaOllier) 11 Ιανουαρίου 2019