Δημοσιογράφος: «Δεν κάνω ποτέ καλή ερώτηση», Κλοπ: «Το ξέρω!» (vid)

Ο Γίργκεν Κλοπ παραχώρησε συνέντευξη πριν το ματς με την Μπράιτον και ήταν για ακόμη μία φορά απολαυστικός. Ένας δημοσιογράφος πήρε το λόγο και ο Γερμανός του είπε αστειευόμενος: «καλά θα κάνεις να έχεις καλή ερώτηση τώρα». Με διάθεση αυτοσαρκασμού ο δημοσιογράφος του απάντησε: «ποτέ δεν έχω καλή ερώτηση». Και ο Κλοπ έκλεισε τον επικό διάλογο με την ατάκα: «το ξέρω!».

Klopp: "You better have a good question now"

Reporter: "I never have a good question"

Klopp: "I know" pic.twitter.com/e703Aw4Mrb

