Διπλή βράβευση για Λίβερπουλ με MVP Δεκεμβρίου Κλοπ, Φαν Ντάικ (pic)

Η Λίβερπουλ σάρωσε αγωνιστικά τον Δεκέμβριο και ήταν λογικό κι επόμενο να συμβεί το ίδιο και στα βραβεία της Premier League. MVP του μήνα αναδείχτηκε ως προπονητής ο Γίργκεν Κλοπ και ως παίκτης ο Βίρζιλ Φαν Ντάικ. Είναι η δεύτερη φορά που λαμβάνει το βραβείο ο Γερμανός τεχνικός μετά τον Σεπτέμβριο του 2016 και η πρώτη για τον Ολλανδό σέντερ μπακ. Μάλιστα αμυντικός δεν είχε λάβει τέτοια τιμή από τον Μάρτιο του 2013 και τον Γιαν Βερτόνγκεν της Τότεναμ.

Congratulations to the boss & VVD.

