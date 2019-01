Πήρε το βραβείο η «ρουκέτα» που τσάκισε τη Σίτι (vid)

Ο Άγγλος εξτρέμ παρακολουθούσε τη φάση λίγο έξω από την περιοχή και μόλις είδε τη μπάλα να καταφθάνει προς το μέρος του, απλά εξαπέλυσε το αριστερό σουτ στο οποίο δεν θα μπορούσε να δείξει το stop ο Έντερσον, που μάζεψε τη μπάλα από τα δίχτυα του.

Αυτή η ήττα από την Πάλας, σε συνδυασμό και με το 2-1 από τη Λέστερ στο αμέσως επόμενο ματς, έκανε τους «πολίτες» να σημειώσουν δυο σερί αρνητικά αποτελέσματα για πρώτη φορά έπειτα από το 2016 επί εποχής Γκουαρδιόλα, ενώ προσωρινά άνοιξε πολύ και την ψαλίδα από την κορυφή...

An utter worldie! @andros_townsend wins the @carling Goal of the Month for December

