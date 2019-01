Ο... παντοφλάκιας Ρόμπερτσον και γιατί συνέχεια ρίχνει το φταίξιμο στον Μίλνερ! (vid)

Ο Ρόμπερτσον παραδέχθηκε στην κάμερα και στον ανιχνευτή αλήθειας ότι ίσως έχει πει και μερικά ψέματα σε προπονητή του αναφορικά με την ευθύνη για γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, μίλησε για τις πυτζάμες του, τη σύντροφό του που πιθανότατα είναι... ο άνδρας της σχέσης αλλά και γιατί πάντα κατηγορεί τον Μίλνερ για τη... βρωμερή συνήθειά του!

Δείτε το βίντεο:

Are you a left-back because you couldn't be a striker? Are you more scared of the boss or your missus? @andrewrobertso5, two academy players, a lie detector and a rendition of 'Sweet Caroline'...

Kop Kids, presented by @Joie_Baby. pic.twitter.com/Ze3w8fyrIt

— Liverpool FC (@LFC) January 10, 2019