Ο Γερμανός κόουτς αγκάλιασε τον Ελβετό μεσοεπιθετικό όταν πλέον είχε οριστικοποιηθεί ο αποκλεισμός των «κόκκινων» από τους «λύκους» στον 3ο γύρο του FA Cup και αμέσως μετά, ο ποδοσφαιριστής... εξαφανίζεται από το πλάνο!

... did Shaqiri just disappear into Klopp’s coat? pic.twitter.com/ZeutWdRcVp

— Football Tweets (@FutballTweets) January 8, 2019