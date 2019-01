«Καλοπιάνουν» τη Μάντσεστερ Σίτι για να δείξει έλεος!

Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Πόρτο παίζουν στο νέο Pamestoixima.gr με σούπερ αποδόσεις.

Οι «πολίτες» συνέτριψαν... στο χαλαρό τη Ρόδεραμ με το τελικό 7-0 για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας κι ετοιμάζονται για τον πρώτο ημιτελικό του Carabao Cup με τη Μπέρτον, το βράδυ της Τετάρτης, στο Etihad.

Η προσεχή αντίπαλος της Σίτι, με την ανάρτηση που έκανε στο twitter έδειξε ότι... προετοιμάζεται για διάλυση, με τον σύλλογο του Μάντσεστερ να προσπαθεί να εξυψώσει το ηθικό των ανθρώπων της Μπέρτον λέγοντας πως «κι εσείς δεν τα πήγατε άσχημα», σχολιάζοντας έτσι το 4-0 επί της Ρότσντείλ, για να έρθει ακόμα μια απάντηση... με Justin Timberlake!

Δείτε τη συνομιλία:

After a quiet Sunday without football, Albion admin logs on to Twitter this morning to check yesterday's @ManCity score.#BAFC pic.twitter.com/pB2JlHdOv2

— Burton Albion FC (@burtonalbionfc) January 7, 2019