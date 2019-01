Ο 19χρονος Ισπανός χαφ, αφήνει το Μάντσεστερ και την Αγγία έπειτα από πέντε χρόνια χρήσιμης και πολύτιμης παρουσίας στο Νησί, αφού μετακόμισε εκεί στα 14 του χρόνια και πλέον επαναπατρίζεται για να κυνηγήσει τ' όνειρο της συμμετοχής και της εδραίωσης στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ντίας, έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στη Μάλαγα, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της τοπικής ομάδας και στην ηλικία των 14 ετών μεταπήδησε στο Μάντσεστερ, όπου δούλευε πλέον στη γαλάζια πλευρά της πόλης.

Ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες σκέψεις που έκανε ο νεαρός μέσος, ήταν και αυτή του Τζέιντον Σάντσο, ο οποίος επέλεξε ν' ανοίξει τα φτερά του και να παίξει στη Μπορούσια Ντόρτμουντ αφήνοντας τον Πεπ και τη Σίτι, με αποτέλεσμα να... διαπρέπει στη Βεστφαλία και να γίνεται ένας εκ των αγαπημένων του Yellow Wall με την τρομερή προσφορά του στην ομάδα του Φαβρ που φέτος πάει για τίτλο.

Οι «πολίτες», μπορεί να έχασαν ακόμα έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ωστόσο, μένουν με το σκεπτικό πως κάτι γίνεται πολύ καλά στα τμήματα υποδομής του κλαμπ και τα παιδιά που μεγαλώνουν με τις αξίες της Σίτι, καταφέρνουν να βγάλουν στην επιφάνεια το ταλέντο τους και να διεκδικήσουν ό,τι αξίζουν στο ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Ο Ντίας, ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι και το 2025, με τον αγγλικό σύλλογο να εξασφαλίζει ποσοστό μεταπώλησης στο 15% γενικότερα, αλλά αυτό θα ανέρχεται στο 40% στο σενάριο που ο νεαρός άσος τύχει και μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ» και τη μισητή αντίπαλο και συμπολίτισσα της Σίτι!

Brahim Diaz vs Real Madrid (preseason)

Scored a brilliant wondergoal after dribbling past 3 players. An incredible talent who can use both feet strongly. Excited for this transfer, let’s see what he can do. pic.twitter.com/WypUx9bQCN

— - (@bhavinho) January 6, 2019