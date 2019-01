Το ποντάρισμα του Άγγλου ήταν 5,56 ευρώ σε επτά ματς, αλλά φοβούμενος ότι δεν θα τα έπιανε όλα έκανε cash out όταν η στοιχηματική εταιρία του έδινε 6.357 ευρώ.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, αν ρίσκαρε θα έβγαζε πολλά περισσότερα, καθώς οι επιλογές του επιβεβαιώθηκαν και τότε συνολικά θα έβαζε στην τσέπη του 325.000!

Wish I never cashed out otherwise I’d be 292k up @SkyBet pic.twitter.com/5ITqLpmabO

— MikeNewman (@MikeNewman5) 6 Ιανουαρίου 2019