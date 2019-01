Ο... εξάψαλμος του Γκουαρδιόλα στον τέταρτο για τη διαιτησία (vid)

Ο τεχνικός της Σίτι έβγαλε εκνευρισμένος το κασκόλ του, λόγω μιας απόφασης του διαιτητή και το πέταξε στο έδαφος.

Στη συνέχεια το μάζεψε και όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί κατευθύνθηκε προς τον τέταρτο και άρχιζε να του φωνάζει μέσα στα νεύρα, πριν επιστρέψει στον πάγκο.

"Pep is going absolutely crazy down here!"

Should Guardiola be reprimanded for his touchline antics?

Pep Guardiola has touchline tantrum in win over @LFC: https://t.co/2rxHQh3yDk pic.twitter.com/66DEFHaZFb

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 4 Ιανουαρίου 2019