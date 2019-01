«Τυχερός ο Κομπανί που δεν αποβλήθηκε για το τάκλιν στον Σαλάχ» (pics)

Ο Κλάτενμπεργκ σχολιάζοντας τις επίμαχες φάσεις από το ματς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ στην εφημερίδα Daily Mail στάθηκε στην κόκκινη που γλίτωσε ο Κομπανί στο τάκλιν πάνω στον Σαλάχ στο πρώτο ημίχρονο.

«Βλέποντας το ριπλέι, είναι εύκολο να καταλήξεις ότι είναι κόκκινη κάρτα, διότι ο Κομπανί έχει σηκώσει το πόδι του», υπογράμμισε ο πρώην ρέφερι.

If you were the referee, how would you deal with this challenge by Kompany on Salah?

Vote in the poll below pic.twitter.com/vetiqBuaKG

— Soccer AM (@SoccerAM) 3 Ιανουαρίου 2019