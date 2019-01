Δάκρυα ευτυχίας από τον πιτσιρικά που πήρε τη φανέλα του Νομπλ (vid)

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Είναι ένα από τα συναισθήματα που προσφέρει ο αθλητισμός και δη το ποδόσφαιρο.

Αυτά τα δάκρυα ευτυχίας όταν παίρνεις ένα τεράστιο δώρο από έναν άνθρωπο που θαυμάζεις και έχεις πρότυπο σε μικρή ηλικία, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή που τον παρακολουθείς στο γήπεδο.

Κάπως έτσι συνέβη και με τον πιτσιρικά που δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τη συγκίνηση και την ευτυχία του όταν του έδωσε τη φανέλα του ο Νομπλ μετά το 2-2 της Γουέστ Χαμ με τη Μπράιτον...

Δείτε το βίντεο:

Mark Noble giving this young fan his shirt after the game and the kids reaction is the best thing you’ll see today. This is what football is all about. #WHUFC pic.twitter.com/xzRxPIKMju

— The Away Fans (@theawayfans) January 3, 2019