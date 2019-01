Αινιγματικές κινήσεις από Φάμπρεγας... (pic)

Ο Ισπανός χαφ πραγματοποίησε την 500η του εμφάνιση στο αγγλικό ποδόσφαιρο, το βράδυ της Τετάρτης απέναντι στη Σαουθάμπτον, στο 0-0 των «μπλε» μπροστά στο κοινό τους.

Ο Μαουρίσιο Σάρι δεν τον προτιμάει, έχει δείξει ξεκάθαρα τις επιλογές του για τους Ζορζίνιο, Καντέ, Μπάρκλεϊ, Λόφτους – Τσικ και Κόβασιτς για τα χαφ, παρ' όλα αυτά, είδε απέναντι στους «αγίους» πως ο Φάμπρεγας παραμένει ένας παίκτης που μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω.

Στη λήξη της αναμέτρησης της Τετάρτης και με το κοινό ν' αποδοκιμάζει για το τελικό 0-0, ο έμπειρος χαφ αποχαιρέτησε τον κόσμο, χειροκρότησε, έδειξε το σημείο της καρδιάς και λίγο αργότερα, έγραψε πως θα ξαναδεί τους οπαδούς της ομάδας το Σάββατο, στο ματς Κυπέλλου...

Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στα σενάρια που τον θέλουν να είναι το τελευταίο του παιχνίδι αυτό κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ σε δυο μέρες, με τη φημολογία να κάνει λόγο για δεδομένη συμφωνία με τη Μονακό έναντι 10 εκατομμυρίων που θα λάβει η Τσέλσι...

500 games in English football, the best and most competitive football in the world, what a ride it has been! A proper dream come true to reach these numbers. Another proud moment in my career. I will see you all at the Bridge on Saturday. @arsenal @chelseafc #cesc500 pic.twitter.com/LN2DSb9CIC

