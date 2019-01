Ο Σάρι έμαθε για τον Πούλισιτς... όταν ανακοινώθηκε! (vid)

Ο Ιταλός προπονητής των «μπλε», μετά την ισοπαλία δίχως τέρματα απέναντι στη Σαουθάμπτον στο «Στάμφορντ Μπριτζ», κλήθηκε να μιλήσει για την πρώτη ολοκληρωμένη χειμερινή μεταγραφή της ομάδας του, με τον Πούλισιτς να γίνεται μέλος των Λονδρέζων αλλά να παραμένει στη Μπορούσια Ντόρτμουντ ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι.

«Δεν ήξερα για τη μεταγραφή και την έμαθα σήμρα (σ.σ. χθες). Εμένα απλά μου ζήτησαν την άποψή μου για τον ποδοσφαιριστή πριν από περίπου έναν μήν και είπα ότι τον εγκρίνω. Δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει για τις μεταγραφές, εμένα απλά μου ζητούν την άποψή μου και τη λέω στους υπεύθυνους. Από εκεί και πέρα δεν ήξερα για τον Πούλισιτς μέχρι που ανακοινώθηκε» ήταν τα λόγια του Σάρι.

Maurizio Sarri said he was asked about and likes Christian Pulisic, but didn't know the transfer was happening until today. pic.twitter.com/FQa4h3qr6T

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 2, 2019